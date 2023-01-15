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Момент знищення російського безпілотника, скріншот відео
5 російських дронів-камікадзе «Ланцет» знищили українські військові (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n178878-5-rosiyskyh-droniv-kamikadze-lancet-znyschyly-ukrayinski-viyskovi-video.htmlРакурс
Українські військові з 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу знищили п’ять російських дронів-камікадзе «Ланцет».
Відео знищення одного з таких безпілотників сьогодні, 15 січня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.
Зазначається, що за ворог планував завдати «ланцетами» удари по позиціях українських захисників.
«Проте ця його спроба „розлетілася“ на друзки, як і безпілотники», — наголошується в описі відео.
Де і коли саме була зняте це відео, не уточнюється.
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