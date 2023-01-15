Ракета X-22, фото: BBC Украина

https://racurs.ua/n178883-soobscheniya-o-sbityh-ranee-raketah-x-22-byli-oshibochnymi-vozdushnye-sily.html

Ракурс

Україна не має засобів для збиття ракет X-22.

Повідомлення про збиті раніше ракети цього типу були помилковими. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив про це в коментарі допису командування Повітряних сил у соціальній мережі Фейсбук.

Було кілька таких публікацій. Скажімо, знайшли у полі бійці уламки Х-22 (а інколи це навіть не Х-22, а уламки іншої ракети), доповідають наверх: ми збили Х-22! Усі хочуть наввипередки сповістити про це першими на своїх ресурсах. Не перевіряючи, не погоджуючи і так далі… головне — першими, — розповів Ігнат.

Через таку «оперативність», зазначає він, було кілька повідомлень про нібито збиті Х-22 і навіть збиті ворожі ракети С-300.

Я вже мінімум півроку про це говорю: що ми можемо збивати, а що ні… Інформація що подається на офіційних ресурсах загалом достовірна, але кілька публікацій із «збитими» Х-22 є, і це факт!, — наголосив Ігнат.

Нагадаємо, вчора, 14 січня, в результаті чергового масштабного ракетного удару по Україні російська ракета X-22 зруйнувала частину багатоповерхівки у Дніпрі. Радник Офісу президент Олексій Арестович згодом заявив, що ця ракета була збита силами ППО та вибухнула при падінні. Втім згодом у соцмережах з’явилося відео, яке не підтверджує версію Арестовича.