Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Кабмин назначил исполняющего обязанности министра внутренних дел

Кабмин назначил исполняющего обязанности министра внутренних дел

18 янв 2023, 15:32
999

Відомо, хто виконуватиме обов’язки міністра внутрішніх справ. Це голова Нацполіції Ігор Клименко.





За повідомленням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Клименка уряд призначив заступником міністра внутрішніх справ — головою Національної поліції України.

Кабмін поклав на нього виконання обов’язків міністра внутрішніх справ. Після обговорення з парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства.

Нагадаємо, в катастрофі у Броварах 18 січня загинули:

  • міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський;

  • перший заступник Євген Єнін;

  • державний секретар МВС Юрій Лубкович;

  • заступник керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк;

  • начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко;

  • провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький;

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров