Уряд призначив виконувача обов’язки міністра внутрішніх справ

Уряд призначив виконувача обов’язки міністра внутрішніх справhttps://racurs.ua/ua/n178995-uryad-pryznachyv-vykonuvacha-obov-yazky-ministra-vnutrishnih-sprav.htmlРакурс
Відомо, хто виконуватиме обов’язки міністра внутрішніх справ. Це голова Нацполіції Ігор Клименко.
За повідомленням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Клименка уряд призначив заступником міністра внутрішніх справ — головою Національної поліції України.
Кабмін поклав на нього виконання обов’язків міністра внутрішніх справ. Після обговорення з парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства.
Нагадаємо, в катастрофі у Броварах 18 січня загинули:
міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський;
перший заступник Євген Єнін;
державний секретар МВС Юрій Лубкович;
заступник керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк;
начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко;
провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький;