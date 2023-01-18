Уряд призначив виконувача обов’язки міністра внутрішніх справ

https://racurs.ua/ua/n178995-uryad-pryznachyv-vykonuvacha-obov-yazky-ministra-vnutrishnih-sprav.html

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Відомо, хто виконуватиме обов’язки міністра внутрішніх справ. Це голова Нацполіції Ігор Клименко.

За повідомленням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Клименка уряд призначив заступником міністра внутрішніх справ — головою Національної поліції України.

Кабмін поклав на нього виконання обов’язків міністра внутрішніх справ. Після обговорення з парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства.

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