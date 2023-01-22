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Защитники Украины ликвидировали уже более 120 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

600 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

22 янв 2023, 09:19
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 120 тис. 760 рашистів.





За минулу добу цей показник зріс на 600 осіб. Про це сьогодні, 22 січня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 3 тис. 145 танків;
  • 6 тис. 268 бойових броньованих машин;
  • 2 тис. 144 одиниці артилерійських систем;
  • 445 одиниць РСЗВ;
  • 220 одиниць засобів ППО;
  • 287 літаків;
  • 277 гелікоптерів;
  • 1 тис. 892 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 749 крилатих ракет;
  • 17 кораблів/катерів;
  • 4 тис. 932 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 193 одиниці спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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