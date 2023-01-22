Защитники Украины ликвидировали уже более 120 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n179118-600-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.html

Ракурс

Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 120 тис. 760 рашистів.

За минулу добу цей показник зріс на 600 осіб. Про це сьогодні, 22 січня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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