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Захисники України ліквідували вже понад 120 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

600 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

22 січ 2023, 09:19
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 120 тис. 760 рашистів.





За минулу добу цей показник зріс на 600 осіб. Про це сьогодні, 22 січня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 3 тис. 145 танків;
  • 6 тис. 268 бойових броньованих машин;
  • 2 тис. 144 одиниці артилерійських систем;
  • 445 одиниць РСЗВ;
  • 220 одиниць засобів ППО;
  • 287 літаків;
  • 277 гелікоптерів;
  • 1 тис. 892 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 749 крилатих ракет;
  • 17 кораблів/катерів;
  • 4 тис. 932 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 193 одиниці спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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