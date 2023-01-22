Захисники України ліквідували вже понад 120 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n179118-600-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.html

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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 120 тис. 760 рашистів.

За минулу добу цей показник зріс на 600 осіб. Про це сьогодні, 22 січня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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