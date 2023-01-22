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Захисники України ліквідували вже понад 120 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
600 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n179118-600-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 120 тис. 760 рашистів.
За минулу добу цей показник зріс на 600 осіб. Про це сьогодні, 22 січня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 145 танків;
- 6 тис. 268 бойових броньованих машин;
- 2 тис. 144 одиниці артилерійських систем;
- 445 одиниць РСЗВ;
- 220 одиниць засобів ППО;
- 287 літаків;
- 277 гелікоптерів;
- 1 тис. 892 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 749 крилатих ракет;
- 17 кораблів/катерів;
- 4 тис. 932 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 193 одиниці спеціальної техніки.
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