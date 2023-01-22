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Продолжается принудительная мобилизация в ряды оккупантов, фото: ТАСС

Оккупанты на Луганщине начали вручать повестки коммунальщикам с «броней» — ОВА

22 янв 2023, 10:27
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На окупованій Луганщині повістки у січні почали отримувати працівники багатьох комунальних підприємств та навіть лісових господарств так званої «лнр», які раніше мали «броню».





Про це сьогодні, 22 січня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

У період чергової хвилі примусової мобілізації захисту не буде майже ні в кого, — наголошують в ОВА.

Тим часом, до медзакладів московської області надійшли листи щодо формування чергових бригад для командирування на окуповані території, зазначають в ОВА.

Місцевих медпрацівників катастрофічно не вистачає на потреби великої кількості поранених росіян, яких госпіталізують щодня, — наголошують у відомстві.

Зазначається, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки загарбників поблизу Новоселівського та Серебрянського лісництва.

Источник: Ракурс


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