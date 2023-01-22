Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Триває примусова мобілізація до лав окупантів, фото: ТАСС

Окупанти на Луганщині почали вручати повістки комунальникам із «бронею» — ОВА

22 січ 2023, 10:27
999

На окупованій Луганщині повістки у січні почали отримувати працівники багатьох комунальних підприємств та навіть лісових господарств так званої «лнр», які раніше мали «броню».





Про це сьогодні, 22 січня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

У період чергової хвилі примусової мобілізації захисту не буде майже ні в кого, — наголошують в ОВА.

Тим часом, до медзакладів московської області надійшли листи щодо формування чергових бригад для командирування на окуповані території, зазначають в ОВА.

Місцевих медпрацівників катастрофічно не вистачає на потреби великої кількості поранених росіян, яких госпіталізують щодня, — наголошують у відомстві.

Зазначається, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки загарбників поблизу Новоселівського та Серебрянського лісництва.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів