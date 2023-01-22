Окупанти на Луганщині почали вручати повістки комунальникам із «бронею» — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n179120-okupanty-na-luganschyni-pochaly-vruchaty-povistky-komunalnykam-iz-broneu-ova.htmlРакурс
На окупованій Луганщині повістки у січні почали отримувати працівники багатьох комунальних підприємств та навіть лісових господарств так званої «лнр», які раніше мали «броню».
Про це сьогодні, 22 січня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.
У період чергової хвилі примусової мобілізації захисту не буде майже ні в кого, — наголошують в ОВА.
Тим часом, до медзакладів московської області надійшли листи щодо формування чергових бригад для командирування на окуповані території, зазначають в ОВА.
Місцевих медпрацівників катастрофічно не вистачає на потреби великої кількості поранених росіян, яких госпіталізують щодня, — наголошують у відомстві.
Зазначається, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки загарбників поблизу Новоселівського та Серебрянського лісництва.