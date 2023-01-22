Триває примусова мобілізація до лав окупантів, фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n179120-okupanty-na-luganschyni-pochaly-vruchaty-povistky-komunalnykam-iz-broneu-ova.html

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На окупованій Луганщині повістки у січні почали отримувати працівники багатьох комунальних підприємств та навіть лісових господарств так званої «лнр», які раніше мали «броню».

Про це сьогодні, 22 січня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

У період чергової хвилі примусової мобілізації захисту не буде майже ні в кого, — наголошують в ОВА.

Тим часом, до медзакладів московської області надійшли листи щодо формування чергових бригад для командирування на окуповані території, зазначають в ОВА.

Місцевих медпрацівників катастрофічно не вистачає на потреби великої кількості поранених росіян, яких госпіталізують щодня, — наголошують у відомстві.

Зазначається, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки загарбників поблизу Новоселівського та Серебрянського лісництва.