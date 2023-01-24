В Украине впервые самостоятельно пересадили человеку легкие – донор спас пятерых пациентов

https://racurs.ua/n179209-v-ukraine-vpervye-samostoyatelno-peresadili-cheloveku-legkie-donor-spas-pyateryh-pacientov.html

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В Україні вперше самостійно пересадили людині легені. Операція тривала 16 годин й завершилася у ніч проти 24 січня.

Від сьомої ранку пацієнт дихає самостійно, повідомив лікар Олег Самчук.

Це вперше легені в Україні лікарі пересадили без допомоги іноземних колег. Історичну операцію виконала команда львівських лікарів на чолі з кардіохірургами Романом Домашичем та Ігорем Гуменним. Операція тривала 16 годин, легені пересадили через «мінідоступ» та без апарату штучного кровообігу.

Це друга в Україні трансплантацією легень від посмертного донора. Попередню з поляками зробили у вересні 2021 року також Першому медоб'єднанні Львова. Пацієнт почувається чудово.

Цього разу пересаджено не тільки легені, а ще серце, печінку і нирки (загалом п’ять органів). Серце пересадили з допомогою колег з Інституту серця.

Донором став 54-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту. Після того, як лікарі діагностували смерть мозку, рідні погодилися віддати його органи заради порятунку життя п’ятьом людям.

Отож, легені отримав 56-річний киянин Олексій. Йому 56 років. Він — ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС. Пацієнт сам виховує 11-річного сина. На операцію зважився, щоб його хлопчик мав тата.

Серце отримав 48-річний Олександр із Запоріжжя. Він хворів на дилатаційну кардіоміопацію. Стан чоловіка був близьким до критичного.

Печінку пересадили 50-річному Валерію, мешканцю Закарпаття, який хворів на цироз.

Нирки — 47-річному Івану також із Закарпаття і 44-річній Любові із Прикарпаття. Обоє тривалий час хворіли на хронічний гломерулонефрит.