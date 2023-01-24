В Україні вперше самостійно пересадили людині легені — донор врятував п’ятьох пацієнтів (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n179209-v-ukrayini-vpershe-samostiyno-peresadyly-ludyni-legeni-donor-vryatuvav-p-yatoh-paciientiv-foto.htmlРакурс
В Україні вперше самостійно пересадили людині легені. Операція тривала 16 годин й завершилася у ніч проти 24 січня.
Від сьомої ранку пацієнт дихає самостійно, повідомив лікар Олег Самчук.
Це вперше легені в Україні лікарі пересадили без допомоги іноземних колег. Історичну операцію виконала команда львівських лікарів на чолі з кардіохірургами Романом Домашичем та Ігорем Гуменним. Операція тривала 16 годин, легені пересадили через «мінідоступ» та без апарату штучного кровообігу.
Це друга в Україні трансплантацією легень від посмертного донора. Попередню з поляками зробили у вересні 2021 року також Першому медоб'єднанні Львова. Пацієнт почувається чудово.
Цього разу пересаджено не тільки легені, а ще серце, печінку і нирки (загалом п’ять органів). Серце пересадили з допомогою колег з Інституту серця.
Донором став 54-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту. Після того, як лікарі діагностували смерть мозку, рідні погодилися віддати його органи заради порятунку життя п’ятьом людям.
Отож, легені отримав 56-річний киянин Олексій. Йому 56 років. Він — ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС. Пацієнт сам виховує 11-річного сина. На операцію зважився, щоб його хлопчик мав тата.
Серце отримав 48-річний Олександр із Запоріжжя. Він хворів на дилатаційну кардіоміопацію. Стан чоловіка був близьким до критичного.
Печінку пересадили 50-річному Валерію, мешканцю Закарпаття, який хворів на цироз.
Нирки — 47-річному Івану також із Закарпаття і 44-річній Любові із Прикарпаття. Обоє тривалий час хворіли на хронічний гломерулонефрит.
Світла пам’ять донору! Подяка родинні за згоду на забір органів! Дякуємо усім медичним командам, які брали участь в цій, без сумніву, історичній трансплантації! Легені пересаджували: Роман Домашич, Ігор Гуменний, Іван Міськів, Віктор Титюк, Богдан Гель, Ілля Братунець. Окрема подяка польським колегам із Śląskie Centrum Chorób Serca/Silesian Center for Heart Diseases, які вчили наших спеціалістів. Команда трансплантації серця — Інститут серця: Борис Тодуров, Гаврило Ковтун, Софія Чайковська, — йдеться на ФБ-стоірнці Першого медичного об'єднання Львова.