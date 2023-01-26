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Более 450 детей уже стали жертвами полномасштабного российского вторжения, инфографика: Офис генерального прокурора
459 детей стали жертвами полномасштабного российского вторжения (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n179260-459-detey-stali-jertvami-polnomasshtabnogo-rossiyskogo-vtorjeniya-infografika.htmlРакурс
В Україні за час повномасштабного російського вторгнення загинули вже 459 дітей, ще щонайменше 917 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Про це сьогодні, 26 січня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждалих дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 440;
- Харківській області — 270;
- Київській області — 123;
- Херсонській області — 85;
- Запорізькій області — 84;
- Миколаївській області — 83;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 66;
- Дніпропетровській області — 63.
Зокрема, 24 січня внаслідок обстрілу ворогом міста Костянтинівка Донецької області отримав поранення 15-річний хлопчик.
Через російські обстріли та бомбардування пошкоджені вже 3 тис. 126 закладів освіти, 337 з них зруйновані повністю.
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