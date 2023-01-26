Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Более 450 детей уже стали жертвами полномасштабного российского вторжения, инфографика: Офис генерального прокурора

459 детей стали жертвами полномасштабного российского вторжения (ИНФОГРАФИКА)

26 янв 2023, 10:32
999

В Україні за час повномасштабного російського вторгнення загинули вже 459 дітей, ще щонайменше 917 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості.





Про це сьогодні, 26 січня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждалих дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 440;
  • Харківській області — 270;
  • Київській області — 123;
  • Херсонській області — 85;
  • Запорізькій області — 84;
  • Миколаївській області — 83;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 66;
  • Дніпропетровській області — 63.

Зокрема, 24 січня внаслідок обстрілу ворогом міста Костянтинівка Донецької області отримав поранення 15-річний хлопчик.

Через російські обстріли та бомбардування пошкоджені вже 3 тис. 126 закладів освіти, 337 з них зруйновані повністю.

Понад 450 дітей вже стали жертвами повномасштабного російського вторгнення, інфографіка: Офіс генерального прокурора

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров