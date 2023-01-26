Понад 450 дітей вже стали жертвами повномасштабного російського вторгнення, інфографіка: Офіс генерального прокурора

https://racurs.ua/ua/n179260-459-ditey-staly-jertvamy-povnomasshtabnogo-rosiyskogo-vtorgnennya-infografika.html

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В Україні за час повномасштабного російського вторгнення загинули вже 459 дітей, ще щонайменше 917 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це сьогодні, 26 січня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждалих дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 440;

Харківській області — 270;

Київській області — 123;

Херсонській області — 85;

Запорізькій області — 84;

Миколаївській області — 83;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 66;

Дніпропетровській області — 63.

Зокрема, 24 січня внаслідок обстрілу ворогом міста Костянтинівка Донецької області отримав поранення 15-річний хлопчик.

Через російські обстріли та бомбардування пошкоджені вже 3 тис. 126 закладів освіти, 337 з них зруйновані повністю.