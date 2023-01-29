Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия обстрела Херсона, фото: Херсонский горсовет

В результате обстрела Херсона погибла женщина — горсовет

29 янв 2023, 17:12
999

Рашисти сьогодні, 29 січня, вкотре обстрілювали Херсон.





Наразі є інформація щодо однієї загиблої та двох поранених, проте вона ще уточнюється. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Херсонської міськради.

Зазначається, що перший обстріл Херсона росіяни здійснили близько опівночі.

Унаслідок влучання було пошкоджено комунальне підприємство та 16 одиниць техніки, в тому числі евакуаційний транспорт, яким забезпечувалися жителі міста, — вказано в повідомленні.

Другий етап залпів ворога по місту розпочався близько 13.00. Загалом станом на 14.00 годину було здійснено сім обстрілів. Рашисти влучили у:

  • складські приміщення;
  • лікарню;
  • автостанцію;
  • шкільний майданчик;
  • також пошкоджені будівлі та транспортні засоби.

Наслідки обстрілу Херсона, фото: Херсонська міськрада

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров