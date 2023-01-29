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Рашисти сьогодні, 29 січня, вкотре обстрілювали Херсон.
Наразі є інформація щодо однієї загиблої та двох поранених, проте вона ще уточнюється. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Херсонської міськради.
Зазначається, що перший обстріл Херсона росіяни здійснили близько опівночі.
Унаслідок влучання було пошкоджено комунальне підприємство та 16 одиниць техніки, в тому числі евакуаційний транспорт, яким забезпечувалися жителі міста, — вказано в повідомленні.
Другий етап залпів ворога по місту розпочався близько 13.00. Загалом станом на 14.00 годину було здійснено сім обстрілів. Рашисти влучили у:
- складські приміщення;
- лікарню;
- автостанцію;
- шкільний майданчик;
- також пошкоджені будівлі та транспортні засоби.
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