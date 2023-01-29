Наслідки обстрілу Херсона, фото: Херсонська міськрада

https://racurs.ua/ua/n179377-vnaslidok-obstrilu-hersona-zagynula-jinka-miskrada.html

Ракурс

Рашисти сьогодні, 29 січня, вкотре обстрілювали Херсон.

Наразі є інформація щодо однієї загиблої та двох поранених, проте вона ще уточнюється. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Херсонської міськради.

Зазначається, що перший обстріл Херсона росіяни здійснили близько опівночі.

Унаслідок влучання було пошкоджено комунальне підприємство та 16 одиниць техніки, в тому числі евакуаційний транспорт, яким забезпечувалися жителі міста, — вказано в повідомленні.

Другий етап залпів ворога по місту розпочався близько 13.00. Загалом станом на 14.00 годину було здійснено сім обстрілів. Рашисти влучили у: