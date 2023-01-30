Аналитики объяснили, почему вероятное новое наступление россиян может оказаться для них провальным

https://racurs.ua/n179414-analitiki-obyasnili-pochemu-veroyatnoe-novoe-nastuplenie-rossiyan-mojet-okazatsya-dlya-nih.html

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Аналітики ISW пояснили, чому передбачуваний весняний наступ російської армії може виявитися для неї провальним.

Упродовж кількох тижнів спостерігачі попереджали, що навесні російська армія має намір розпочати масштабний наступ в Україні. Тепер цей сценарій стає дедалі ймовірнішим, оскільки танки, обіцяні Заходом Києву, прибудуть туди лише за кілька місяців.

Якщо російські військові справді вирішать скористатися цим тимчасовим проміжком, спроба наступу все одно може обернутися для них невдачею, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Вони пояснюють, що в цьому випадку російська атака «швидше за все, досягне свого піка передчасно, якраз у сезон весняних дощів і бездоріжжя, не вплинувши на значний оперативний вплив» на ситуацію на фронті.

18/ Current and planned Russian offensives will very likely culminate without achieving operationally decisive gains and in ways that could very well create propitious conditions for Ukrainian counter-offensives, especially once Ukraine has ingested the incoming Western tanks. — ISW (@TheStudyofWar) January 30, 2023

Це «створить сприятливі умови для українських збройних сил у проведенні власного контрнаступу наприкінці весни чи влітку 2023 року», пишуть експерти ISW. Особливо, якщо зважити на те, що до цього часу ЗСУ вже, швидше за все, отримають частину західного наступального озброєння, яке зможуть використати на полі бою.

Крім того, експерти Інституту вивчення війни сумніваються в тому, що російські збройні сили вже відновили достатню бойову міць після втрат на ранніх етапах війни. Це може завадити їм «проводити одночасні великомасштабні механізовані наступи найближчими місяцями». Також не варто списувати з рахунків серйозні втрати серед особового складу російської армії.

Аналітики нагадують, що «військові невдачі росії у Київській, Харківській та Херсонській областях неодноразово свідчили про те, що військове керівництво рф переоцінює можливості своїх військовослужбовців».

Ймовірно, у разі передбачуваного весняного наступу російське командування «може знову спланувати наступальну операцію, виходячи з хибних припущень про можливості власних збройних сил».