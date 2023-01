Аналітики пояснили, чому ймовірний новий наступ росіян може виявитися для них провальним

Аналітики ISW пояснили, чому передбачуваний весняний наступ російської армії може виявитися для неї провальним.

Упродовж кількох тижнів спостерігачі попереджали, що навесні російська армія має намір розпочати масштабний наступ в Україні. Тепер цей сценарій стає дедалі ймовірнішим, оскільки танки, обіцяні Заходом Києву, прибудуть туди лише за кілька місяців.

Якщо російські військові справді вирішать скористатися цим тимчасовим проміжком, спроба наступу все одно може обернутися для них невдачею, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Вони пояснюють, що в цьому випадку російська атака «швидше за все, досягне свого піка передчасно, якраз у сезон весняних дощів і бездоріжжя, не вплинувши на значний оперативний вплив» на ситуацію на фронті.

18/ Current and planned Russian offensives will very likely culminate without achieving operationally decisive gains and in ways that could very well create propitious conditions for Ukrainian counter-offensives, especially once Ukraine has ingested the incoming Western tanks.