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Рашисты обстреляли лицей в Херсоне и Чернобаевке (ФОТО)https://racurs.ua/n179613-rashisty-obstrelyali-licey-v-hersone-i-chernobaevke-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 5 лютого, вранці відкрили вогонь по будівлі ліцею у Херсоні.
В результаті у двоповерховому приміщенні навчального закладу спалахнула пожежа загальною площею 100 кв м. Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.
Зазначається, що в результаті цього обстрілу мирні жителі не постраждали, займання ліквідували рятувальники, які оперативно прибули на місце події.
Також рашисти сьогодні вранці обстріляли Чорнобаївку. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Чорнобаївської сільської ради Херсонської області.
Обстріл стався близько 5.40 ранку. В результаті:
- пошкоджено шість житлових будинків;
- одна людина отримала поранення та була госпіталізована до лікарні;
- пошкоджено електромережу, газопровід та водопровід.
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