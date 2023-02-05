Наслідки російського обстрілу, фото: Костянтин і Влада Ліберови

https://racurs.ua/ua/n179613-rashysty-obstrilyaly-licey-u-hersoni-ta-chornobayivku-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 5 лютого, вранці відкрили вогонь по будівлі ліцею у Херсоні.

В результаті у двоповерховому приміщенні навчального закладу спалахнула пожежа загальною площею 100 кв м. Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Зазначається, що в результаті цього обстрілу мирні жителі не постраждали, займання ліквідували рятувальники, які оперативно прибули на місце події.

Також рашисти сьогодні вранці обстріляли Чорнобаївку. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Чорнобаївської сільської ради Херсонської області.

Обстріл стався близько 5.40 ранку. В результаті: