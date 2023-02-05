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Ракурс
Наслідки російського обстрілу, фото: Костянтин і Влада Ліберови

Рашисти обстріляли ліцей у Херсоні та Чорнобаївку (ФОТО)

5 лют 2023, 15:53
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Російські загарбники сьогодні, 5 лютого, вранці відкрили вогонь по будівлі ліцею у Херсоні.





В результаті у двоповерховому приміщенні навчального закладу спалахнула пожежа загальною площею 100 кв м. Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Зазначається, що в результаті цього обстрілу мирні жителі не постраждали, займання ліквідували рятувальники, які оперативно прибули на місце події.

Наслідки російського обстрілу, фото: Костянтин і Влада Ліберови

Також рашисти сьогодні вранці обстріляли Чорнобаївку. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Чорнобаївської сільської ради Херсонської області.

Обстріл стався близько 5.40 ранку. В результаті:

  • пошкоджено шість житлових будинків;
  • одна людина отримала поранення та була госпіталізована до лікарні;
  • пошкоджено електромережу, газопровід та водопровід.

Наслідки російського обстрілу, фото: Чорнобаївська сільська рада Херсонської області

Джерело: Ракурс


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