Рашисты выселяют на улицу жителей Запорожья, чтобы отдать их дома «правоохранителям»

Россияне продолжают совершать преступления против мирного населения оккупированных территорий, фото: «Антикор»

https://racurs.ua/n179622-rashisty-vyselyaut-na-ulicu-jiteley-zaporojya-chtoby-otdat-ih-doma-pravoohranitelyam.html

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Російські загарбники примусово виселяють мирних жителів міста Токмак Запорізької області з їхніх помешкань. Власникам наказують залишити своє житло та виселитись на вулицю.

Натомість рашисти заселяють місцевих колаборантів, які підтримують окупаційну владу та працюють в складі ворожих так званих «правоохоронних органів». Про це сьогодні, 5 лютого, повідомляється у вечірньому зведення Генштабу ЗСУ.

Також рашисти продовжують грабувати мирне населення окупованих територій. Так, на Херсонщині окупанти здійснюють обшуки в населеному пункті Кринки з метою викрадення у цивільного населення човнів, водних двигунів та іншого обладнання для переміщення водою.

Крім того, через масштабні втрати ворогу доводиться розгортати польові шпиталі, залучаючи до роботи в них медичний персонал із рф.