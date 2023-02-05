Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне продолжают совершать преступления против мирного населения оккупированных территорий, фото: «Антикор»

Рашисты выселяют на улицу жителей Запорожья, чтобы отдать их дома «правоохранителям»

5 фев 2023, 20:53
999

Російські загарбники примусово виселяють мирних жителів міста Токмак Запорізької області з їхніх помешкань. Власникам наказують залишити своє житло та виселитись на вулицю.





Натомість рашисти заселяють місцевих колаборантів, які підтримують окупаційну владу та працюють в складі ворожих так званих «правоохоронних органів». Про це сьогодні, 5 лютого, повідомляється у вечірньому зведення Генштабу ЗСУ.

Також рашисти продовжують грабувати мирне населення окупованих територій. Так, на Херсонщині окупанти здійснюють обшуки в населеному пункті Кринки з метою викрадення у цивільного населення човнів, водних двигунів та іншого обладнання для переміщення водою.

Крім того, через масштабні втрати ворогу доводиться розгортати польові шпиталі, залучаючи до роботи в них медичний персонал із рф.

Так, у Покровському Луганської області, на території місцевої амбулаторії, розгорнуто польовий шпиталь з російським медичним персоналом та хірургами, — вказано в повідомленні.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров