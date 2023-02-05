Рашисти виселяють на вулицю жителів Запоріжжя, щоб віддати їхні домівки «правоохоронцям»https://racurs.ua/ua/n179622-rashysty-vyselyaut-na-vulycu-jyteliv-zaporijjya-schob-viddaty-yihni-domivky-pravoohoroncyam.htmlРакурс
Російські загарбники примусово виселяють мирних жителів міста Токмак Запорізької області з їхніх помешкань. Власникам наказують залишити своє житло та виселитись на вулицю.
Натомість рашисти заселяють місцевих колаборантів, які підтримують окупаційну владу та працюють в складі ворожих так званих «правоохоронних органів». Про це сьогодні, 5 лютого, повідомляється у вечірньому зведення Генштабу ЗСУ.
Також рашисти продовжують грабувати мирне населення окупованих територій. Так, на Херсонщині окупанти здійснюють обшуки в населеному пункті Кринки з метою викрадення у цивільного населення човнів, водних двигунів та іншого обладнання для переміщення водою.
Крім того, через масштабні втрати ворогу доводиться розгортати польові шпиталі, залучаючи до роботи в них медичний персонал із рф.
Так, у Покровському Луганської області, на території місцевої амбулаторії, розгорнуто польовий шпиталь з російським медичним персоналом та хірургами, — вказано в повідомленні.