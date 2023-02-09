Повышение температуры почвы и таяние снега ухудшит мобильность армий - британская разведка

https://racurs.ua/n179735-povyshenie-temperatury-pochvy-i-tayanie-snega-uhudshit-mobilnost-armiy-britanskaya-razvedka.html

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Британська розвідка повідомляє, що погода продовжує відігравати значну роль у ході війни в Україні. Зараз земля в східних регіонах країни замерзла, проте в найближчий тиждень очікується потепління, тому умови пересування по пересіченій місцевості погіршаться.

В останні тижні умови пересування по пересіченій місцевості на сході України, ймовірно, практично не змінювалися. 8 лютого температура ґрунту була близько 0 градусів. Проте прогнози на майбутній тиждень передбачають підвищення температури та танення снігу — і умови погіршаться, — йдеться в аналітичному звіті британців за 9 лютого.

При цьому розвідка Британії прогнозує, що найнесприятливішими через брудну погоду умови пересування по пересіченій місцевості, ймовірно, будуть у середині-кінці березня.