Підвищення температури ґрунту та танення снігу погіршить мобільність армій - британська розвідка

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Британська розвідка повідомляє, що погода продовжує відігравати значну роль у ході війни в Україні. Зараз земля в східних регіонах країни замерзла, проте в найближчий тиждень очікується потепління, тому умови пересування по пересіченій місцевості погіршаться.

В останні тижні умови пересування по пересіченій місцевості на сході України, ймовірно, практично не змінювалися. 8 лютого температура ґрунту була близько 0 градусів. Проте прогнози на майбутній тиждень передбачають підвищення температури та танення снігу — і умови погіршаться, — йдеться в аналітичному звіті британців за 9 лютого.

При цьому розвідка Британії прогнозує, що найнесприятливішими через брудну погоду умови пересування по пересіченій місцевості, ймовірно, будуть у середині-кінці березня.