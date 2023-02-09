Розвідка Британії передбачила найнесприятливіші погодні умови для ведення воєнних дій навесніhttps://racurs.ua/ua/n179735-rozvidka-brytaniyi-peredbachyla-naynespryyatlyvishi-pogodni-umovy-dlya-vedennya-voiennyh-diy-navesni.htmlРакурс
Британська розвідка повідомляє, що погода продовжує відігравати значну роль у ході війни в Україні. Зараз земля в східних регіонах країни замерзла, проте в найближчий тиждень очікується потепління, тому умови пересування по пересіченій місцевості погіршаться.
В останні тижні умови пересування по пересіченій місцевості на сході України, ймовірно, практично не змінювалися. 8 лютого температура ґрунту була близько 0 градусів. Проте прогнози на майбутній тиждень передбачають підвищення температури та танення снігу — і умови погіршаться, — йдеться в аналітичному звіті британців за 9 лютого.
При цьому розвідка Британії прогнозує, що найнесприятливішими через брудну погоду умови пересування по пересіченій місцевості, ймовірно, будуть у середині-кінці березня.
Командири з обох сторін, швидше за все, намагатимуться уникати планування великих наступів у такий час. Однак передбачувані політичні чи оперативні можливості можуть переважити ці побоювання, як показало вторгнення росії наприкінці лютого 2022 року, — вважають у Міноборони Британії.