Генштаб озвучил процент потерь от артиллерийского огня

https://racurs.ua/n179748-genshtab-ozvuchil-procent-poter-ot-artilleriyskogo-ognya.html

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Під час війни понад 60% втрат спричинені артилерією.

Про це на брифінгу в Military Media Center 9 лютого нагадав представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ старший лейтенант Андрій Рудик.

З кожним століттям існування людства артилерія впевнено виборювала статус найбільш руйнівної зброї. Війна, як форма протистояння, перетворилася на війну артилерій, — розповів Рудик.

Він також навів кілька промовистих фактів результатів застосування артилерійського озброєння:

понад 60% втрат під час війни спричинені артилерією;

за півтора року облоги Сараєва артилерією було повністю знищено 35 тис. будівель;

північнокорейська артилерія за одну годину стрільби може вбити та поранити 200 тис. людей.

За його словами, всупереч численним прогнозам щодо домінування повітряної складової у конфліктах майбутнього, артилерія продовжує залишатися якщо не вирішальним, то основним фактором у веденні бойових дій.