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Ракурс
Генштаб озвучив відсоток втрат від артилерійського вогню

Генштаб озвучив відсоток втрат від артилерійського вогню

9 лют 2023, 13:12
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Під час війни понад 60% втрат спричинені артилерією.





Про це на брифінгу в Military Media Center 9 лютого нагадав представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ старший лейтенант Андрій Рудик.

З кожним століттям існування людства артилерія впевнено виборювала статус найбільш руйнівної зброї. Війна, як форма протистояння, перетворилася на війну артилерій, — розповів Рудик.

Він також навів кілька промовистих фактів результатів застосування артилерійського озброєння:

  • понад 60% втрат під час війни спричинені артилерією;
  • за півтора року облоги Сараєва артилерією було повністю знищено 35 тис. будівель;
  • північнокорейська артилерія за одну годину стрільби може вбити та поранити 200 тис. людей.

За його словами, всупереч численним прогнозам щодо домінування повітряної складової у конфліктах майбутнього, артилерія продовжує залишатися якщо не вирішальним, то основним фактором у веденні бойових дій.

Джерело: Ракурс


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