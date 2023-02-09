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Генштаб озвучив відсоток втрат від артилерійського вогню
Генштаб озвучив відсоток втрат від артилерійського вогнюhttps://racurs.ua/ua/n179748-genshtab-ozvuchyv-vidsotok-vtrat-vid-artyleriyskogo-vognu.htmlРакурс
Під час війни понад 60% втрат спричинені артилерією.
Про це на брифінгу в Military Media Center 9 лютого нагадав представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ старший лейтенант Андрій Рудик.
З кожним століттям існування людства артилерія впевнено виборювала статус найбільш руйнівної зброї. Війна, як форма протистояння, перетворилася на війну артилерій, — розповів Рудик.
Він також навів кілька промовистих фактів результатів застосування артилерійського озброєння:
- понад 60% втрат під час війни спричинені артилерією;
- за півтора року облоги Сараєва артилерією було повністю знищено 35 тис. будівель;
- північнокорейська артилерія за одну годину стрільби може вбити та поранити 200 тис. людей.
За його словами, всупереч численним прогнозам щодо домінування повітряної складової у конфліктах майбутнього, артилерія продовжує залишатися якщо не вирішальним, то основним фактором у веденні бойових дій.
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