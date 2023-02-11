Мобильный интернет пропал на оккупированной части Луганской области

https://racurs.ua/n179815-rashisty-otkluchili-mobilnyy-internet-na-okkupirovannoy-luganskoy-oblasti.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 11 лютого, офіційно відключили мобільний інтернет.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.

Аби обмежити доступ до інформації громадян України на тимчасово окупованих територіях мобільний оператор «мкс» з 11 лютого вимкнув користувачам мобільний інтернет, — зазначають в ОВА.

Зазначається, що в окремих населених пунктах ця послуга почала зникати ще тиждень тому.

Абонплату за пакет росіяни не змінювали. Залишилося ще видати населенню кнопкові телефони і повернутися років на 20 тому, — наголошують в ОВА.

Також рашисти масово вдаються до перевірок смартфонів школярів — шукають будь-який контент, що пов’язував би їх з Україною.