Рашисти вимкнули мобільний інтернет на окупованій Луганщині

Рашисти вимкнули мобільний інтернет на окупованій Луганщиніhttps://racurs.ua/ua/n179815-rashysty-vymknuly-mobilnyy-internet-na-okupovaniy-luganschyni.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 11 лютого, офіційно відключили мобільний інтернет.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.
Аби обмежити доступ до інформації громадян України на тимчасово окупованих територіях мобільний оператор «мкс» з 11 лютого вимкнув користувачам мобільний інтернет, — зазначають в ОВА.
Зазначається, що в окремих населених пунктах ця послуга почала зникати ще тиждень тому.
Абонплату за пакет росіяни не змінювали. Залишилося ще видати населенню кнопкові телефони і повернутися років на 20 тому, — наголошують в ОВА.
Також рашисти масово вдаються до перевірок смартфонів школярів — шукають будь-який контент, що пов’язував би їх з Україною.
Діти вимушені бути приниженими і терпіти ці регулярні знущальні процедури, — додають в ОВА.