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Ракурс
Мобільний інтернет зник на окупованій частині Луганщини, фото:

Рашисти вимкнули мобільний інтернет на окупованій Луганщині

11 лют 2023, 09:21
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Російські загарбники сьогодні, 11 лютого, офіційно відключили мобільний інтернет.





Про це повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.

Аби обмежити доступ до інформації громадян України на тимчасово окупованих територіях мобільний оператор «мкс» з 11 лютого вимкнув користувачам мобільний інтернет, — зазначають в ОВА.

Зазначається, що в окремих населених пунктах ця послуга почала зникати ще тиждень тому.

Абонплату за пакет росіяни не змінювали. Залишилося ще видати населенню кнопкові телефони і повернутися років на 20 тому, — наголошують в ОВА.

Також рашисти масово вдаються до перевірок смартфонів школярів — шукають будь-який контент, що пов’язував би їх з Україною.

Діти вимушені бути приниженими і терпіти ці регулярні знущальні процедури, — додають в ОВА.

Джерело: Ракурс


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