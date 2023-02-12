Рашисты продолжают попытки собирать доносы с помощью современных технологий

https://racurs.ua/n179868-okkupanty-sozdali-chat-bot-dlya-donosov-ukraincev-prizyvaut-ego-zaspamit.html

Ракурс

Російські загарбники створили чат-бот для доносів на українців в тимчасово окупованій Каховці, щоб мати привід для чергових репресій.

Про це сьогодні, 12 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву (ЦНС).

Росіяни чудово усвідомлюють реальний ступінь підтримки окупації серед місцевих й продовжують пошуки підпілля. Людей викрадають за будь-які виявлені «прояви нелояльності, — наголошують у ЦНС. — Одним з механізмів є анонімні доноси, які практикують окупанти.

Тож у ЦНС закликають українців заспамити цього бота. Для цього у інтернет-месенджері Telegram слід перейти за посиланням https://t.me/kakhovkagbbot.