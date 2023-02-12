Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты продолжают попытки собирать доносы с помощью современных технологий
Оккупанты создали чат-бот для доносов — украинцев призывают его заспамитьhttps://racurs.ua/n179868-okkupanty-sozdali-chat-bot-dlya-donosov-ukraincev-prizyvaut-ego-zaspamit.htmlРакурс
Російські загарбники створили чат-бот для доносів на українців в тимчасово окупованій Каховці, щоб мати привід для чергових репресій.
Про це сьогодні, 12 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву (ЦНС).
Росіяни чудово усвідомлюють реальний ступінь підтримки окупації серед місцевих й продовжують пошуки підпілля. Людей викрадають за будь-які виявлені «прояви нелояльності, — наголошують у ЦНС. — Одним з механізмів є анонімні доноси, які практикують окупанти.
Тож у ЦНС закликають українців заспамити цього бота. Для цього у інтернет-месенджері Telegram слід перейти за посиланням https://t.me/kakhovkagbbot.
.
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Как тебе служится, с кем тебе дружится, товарищ генерал Линьков?
Россия должна быть уничтожена в том виде, в каком она существует сегодня
Киевский фронт: полковник застрелил подполковника из наградного оружия в офисе «Укргазнефти»
Загрузка...