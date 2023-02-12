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Ракурс
Рашисти продовжують спроби збирати доноси за допомогою сучасних технологій

Окупанти створили чат-бот для доносів — українців закликають його заспамити

12 лют 2023, 19:06
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Російські загарбники створили чат-бот для доносів на українців в тимчасово окупованій Каховці, щоб мати привід для чергових репресій.





Про це сьогодні, 12 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву (ЦНС).

Росіяни чудово усвідомлюють реальний ступінь підтримки окупації серед місцевих й продовжують пошуки підпілля. Людей викрадають за будь-які виявлені «прояви нелояльності, — наголошують у ЦНС. — Одним з механізмів є анонімні доноси, які практикують окупанти.

Тож у ЦНС закликають українців заспамити цього бота. Для цього у інтернет-месенджері Telegram слід перейти за посиланням https://t.me/kakhovkagbbot.

Джерело: Ракурс


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