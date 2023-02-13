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Ракурс
Первым заместителем министра обороны теперь сможет стать военный — указ президента

Первым заместителем министра обороны теперь сможет стать военный — указ президента

13 фев 2023, 20:40
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Першим заступником міністра оборони відтепер зможе стати військовий: Володимир Зеленський підписав відповідний указ.





Відповідно до внесених змін, першим заступником міністра на період дії правового режиму воєнного стану можуть стати генерал-лейтенант та віцеадмірал.

Згідно з указом, Кабінет Міністрів також має внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо зміцнення демократичного цивільного контролю над органами та формуваннями сектору безпеки та оборони відповідно до стандартів НАТО.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков вже анонсував зміни у Міноборони.

Хочу поінформувати про низку актуальних рішень, які стосуються кадрового та структурного оновлення Міністерства оборони для підвищення ефективності роботи. Будуть нові заступники міністра, — повідомив Олексій Резніков.

Одним із заступників очільника Міноборони може стати засновник та ексголова фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега.

Я наразі дуже близький до призначення на посаду заступника МО з питань цифрової трансформації, — пише він у своєму фейсбуці.

Источник: Ракурс


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