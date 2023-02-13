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Першим заступником міністра оборони відтепер зможе стати військовий - указ президента
Першим заступником міністра оборони відтепер зможе стати військовий — указ президентаhttps://racurs.ua/ua/n179909-pershym-zastupnykom-ministra-oborony-vidteper-zmoje-staty-viyskovyy-ukaz-prezydenta.htmlРакурс
Першим заступником міністра оборони відтепер зможе стати військовий: Володимир Зеленський підписав відповідний указ.
Відповідно до внесених змін, першим заступником міністра на період дії правового режиму воєнного стану можуть стати генерал-лейтенант та віцеадмірал.
Згідно з указом, Кабінет Міністрів також має внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо зміцнення демократичного цивільного контролю над органами та формуваннями сектору безпеки та оборони відповідно до стандартів НАТО.
Раніше міністр оборони Олексій Резніков вже анонсував зміни у Міноборони.
Хочу поінформувати про низку актуальних рішень, які стосуються кадрового та структурного оновлення Міністерства оборони для підвищення ефективності роботи. Будуть нові заступники міністра, — повідомив Олексій Резніков.
Одним із заступників очільника Міноборони може стати засновник та ексголова фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега.
Я наразі дуже близький до призначення на посаду заступника МО з питань цифрової трансформації, — пише він у своєму фейсбуці.
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