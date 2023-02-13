Першим заступником міністра оборони відтепер зможе стати військовий - указ президента

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Першим заступником міністра оборони відтепер зможе стати військовий: Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

Відповідно до внесених змін, першим заступником міністра на період дії правового режиму воєнного стану можуть стати генерал-лейтенант та віцеадмірал.

Згідно з указом, Кабінет Міністрів також має внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо зміцнення демократичного цивільного контролю над органами та формуваннями сектору безпеки та оборони відповідно до стандартів НАТО.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков вже анонсував зміни у Міноборони.

Хочу поінформувати про низку актуальних рішень, які стосуються кадрового та структурного оновлення Міністерства оборони для підвищення ефективності роботи. Будуть нові заступники міністра, — повідомив Олексій Резніков.

Одним із заступників очільника Міноборони може стати засновник та ексголова фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега.