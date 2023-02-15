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Ракурс
Рашисты приступили к мобилизации в Мариуполе, фото: «Громадське»

В Мариуполе оккупанты начали мобилизацию

15 фев 2023, 22:41
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У Маріуполі, тимчасово окупованому мусті Донецької області, загарбники розпочали здійснювати мобілізацію чоловіків до лав російської армії.





Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Перші три чоловіка — працівника комунального підприємства окупантів «Автодор» в Маріуполі мобілізовано та відправлено на фронт. Тишком-нишком. З огляду на те, що всі на підприємстві мовчать в надії, що їх омине ця доля, пробний запуск гарматного м’яса окупаційна адміністрація вважає успішним, — зазначив Андрющенко.

Він наголошує, що подібні випадки траплятимуться все частіше і в більшій кількості — окупаційна адміністрація видала відповідні розпорядження.

Що тут сказати — вітаю чоловіків Маріуполя, які повірили окупанту. Біжить з міста поки не пізно. З фронту одна дорога — на кладовище Старого Криму, якщо росіяни заберуть в пакет, — наголошує Андрющенко. — Але, якщо ви вже опинились обманом на фронті — здавайтесь в полон ВСУ. Полон краще за смерть.

Источник: Ракурс


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