В Мариуполе оккупанты начали мобилизацию

В Мариуполе оккупанты начали мобилизациюhttps://racurs.ua/n179979-v-mariupole-okkupanty-nachali-mobilizaciu.htmlРакурс
У Маріуполі, тимчасово окупованому мусті Донецької області, загарбники розпочали здійснювати мобілізацію чоловіків до лав російської армії.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Перші три чоловіка — працівника комунального підприємства окупантів «Автодор» в Маріуполі мобілізовано та відправлено на фронт. Тишком-нишком. З огляду на те, що всі на підприємстві мовчать в надії, що їх омине ця доля, пробний запуск гарматного м’яса окупаційна адміністрація вважає успішним, — зазначив Андрющенко.
Він наголошує, що подібні випадки траплятимуться все частіше і в більшій кількості — окупаційна адміністрація видала відповідні розпорядження.
Що тут сказати — вітаю чоловіків Маріуполя, які повірили окупанту. Біжить з міста поки не пізно. З фронту одна дорога — на кладовище Старого Криму, якщо росіяни заберуть в пакет, — наголошує Андрющенко. — Але, якщо ви вже опинились обманом на фронті — здавайтесь в полон ВСУ. Полон краще за смерть.