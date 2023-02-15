В Мариуполе оккупанты начали мобилизацию

Рашисты приступили к мобилизации в Мариуполе, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/n179979-v-mariupole-okkupanty-nachali-mobilizaciu.html

Ракурс

У Маріуполі, тимчасово окупованому мусті Донецької області, загарбники розпочали здійснювати мобілізацію чоловіків до лав російської армії.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Перші три чоловіка — працівника комунального підприємства окупантів «Автодор» в Маріуполі мобілізовано та відправлено на фронт. Тишком-нишком. З огляду на те, що всі на підприємстві мовчать в надії, що їх омине ця доля, пробний запуск гарматного м’яса окупаційна адміністрація вважає успішним, — зазначив Андрющенко.

Він наголошує, що подібні випадки траплятимуться все частіше і в більшій кількості — окупаційна адміністрація видала відповідні розпорядження.