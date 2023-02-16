Под Луганском нашли новые захоронения — предполагают, это могилы бойцов «Вагнера»

https://racurs.ua/n179982-pod-luganskom-nashli-novye-zahoroneniya-predpolagaut-eto-mogily-naemnikov-vagnera.html

Ракурс

Поблизу окупованого Луганська знайшли поховання найманців «ПВК Вагнера».

Жителі селища Кіровка виявили 42 могили чоловіків, які ніхто не відвідує, і ніхто з похованих їм не знайомий.

Журналісти Російської служби BBC змогли знайти судові вироки 20 осіб, які є повними тезками похованих у цьому селищі. Усі вони мали зараз відбувати покарання у місцях позбавлення волі.

Також журналістам вдалося звʼязатися з родичами трьох похованих, які підтвердили, що загиблі укладали контракт із «вагнерівцями».

Родичі щонайменше 9 загиблих не знали про їхню смерть. Троє людей повідомили BBC, що вважали їх зниклими безвісти і вже кілька місяців намагаються з’ясувати долю своїх близьких.

Ми подумали, що ці люди тут лежать, а їхні рідні про це навіть не знають. Ось сфотографували всі могили, почали розповсюджувати групами пошуку безвісти зниклих. І ось уже дев’ять чоловік мені відповіли. Усі вони навіть не знали, що їхні близькі загинули. Шукали їх, чекали на звістки", — розповіла одна з жінок, які виявили поховання.

BBC вдалося знайти у відкритих джерелах згадки про 37 чоловіків, дані яких збігаються з написами на могильних табличках поблизу Луганська. 35 із них були росіянами, один — громадянином білорусі, ще один народився в Узбекистані.

Так, згідно з судовими документами, Мирослав Зінчук отримав свій перший термін у 16 років — за крадіжку та заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю. Звільнився через два роки і майже одразу знову потрапив до колонії — за розкрадання та розбій. 2017 року отримав новий вирок — за крадіжку.

Тимур Тибаєв з Ульяновська теж був неодноразово судимий за розбій, останній термін отримав у 2022 році. Максадбек Хаджієв з Узбекистану працював маляром, 2021 року був засуджений за замах на незаконний збут героїну.

Офіційно Кремль не коментує участі ув’язнених у бойових діях в Україні. Але щонайменше одного ув’язненого, який воював у складі ПВК «Вагнера», особисто нагородив президент росії.

Сторінки повних тез більшості чоловіків, похованих під Луганськом, можна знайти в соцмережах. Судячи з публікацій, лише один із них був сиротою, і ще кілька людей більшу частину життя провели в ув’язненні й, можливо, не мали близьких за межами колоній. Більшість же постійно контактували з рідними та друзями.

Ми із сином постійно були на зв’язку. І в колонії, і ось згодом. Він зателефонував мені на початку вересня із Луганська. Сказав, що з першого вересня підписав контракт із ПВК Вагнера, попросив мої дані, щоби зарплата мені його прийшла, — сказала Бі-бі-сі мати одного з ув’язнених.

Поховання під Луганськом — вже третій цвинтар, де виявляють десятки могил ув’язнених, які воювали в Україні у складі ПВК «Вагнера».

У грудні 2022 року в станиці Бакинська Краснодарського краю було виявлено 47 могил засуджених. Усього за два місяці кількість поховань збільшилась у шість разів — до кінця січня могил загиблих ув’язнених стало вже 270. На кожній лежить вінок із червоно-чорно-жовтою емблемою, що зустрічається на нашивках та прапорах ПВК «Вагнера».

На початку лютого жителі підмосковного селища Фряново виявили у сусідньому селищі нову цвинтарну алею з 22 могил. На кожній лежали такі ж червоно-чорно-жовті вінки, як у станиці Бакинській. У мережі можна знайти вироки 12 людей, ініціали яких повністю збігаються з даними на табличках.

BBC вдалося зв’язатися із сім'єю одного із загиблих — вони підтвердили, що він був ув’язненим. Про бажання поїхати на війну він не повідомляв, на зв’язок перестав виходити в жовтні. Про смерть ув’язненого родичі не знали.

Засновник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин підтвердив, що цвинтар у станиці Бакинської Краснодарського краю належить його приватній військовій компанії, але поки не коментував статусу поховань у Підмосков’ї та поблизу Луганська.

Встановити точну кількість російських ув’язнених, які загинули в Україні, неможливо. І правозахисники, і джерела BBC на фронті кажуть, що загони, складені з ув’язнених, активно використовують на передовій, і вони зазнають великих втрат.