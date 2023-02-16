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Жилет, четыре магазина, граната, бинт и резиновый жгут - пограничники показали амуницию пленного "вагнеровца"
Жилет, четыре магазина, граната, бинт и резиновый жгут — пограничники показали амуницию пленного «вагнеровца» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n180003-jilet-chetyre-magazina-granata-bint-i-rezinovyy-jgut-pogranichniki-pokazali-amuniciu-plennogo.htmlРакурс
Українські прикордонники захопили опорний пункт російських окупантів під Бахмутом.
У ближньому бою під Бахмутом наші захисники здійснили наліт, зламали спротив ворожих сил, знищили п’ятьох загарбників та взяли у полон вагнерівця.
Українські військовослужбовці звернули увагу на екіпірування ворога.
У солдата «другої армії світу» був лише розвантажувальний жилет, чотири магазини до автомата, граната, бинт та гумовий джгут.
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Как тебе служится, с кем тебе дружится, товарищ генерал Линьков?
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