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Жилет, чотири магазини, граната, бинт та гумовий джгут - прикордонники показали амунцію полоненого "вагнерівця"
Жилет, чотири магазини, граната, бинт та гумовий джгут — прикордонники показали амуніцію полоненого «вагнерівця» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n180003-jylet-chotyry-magazyny-granata-bynt-ta-gumovyy-djgut-prykordonnyky-pokazaly-amunciu.htmlРакурс
Українські прикордонники захопили опорний пункт російських окупантів під Бахмутом.
У ближньому бою під Бахмутом наші захисники здійснили наліт, зламали спротив ворожих сил, знищили п’ятьох загарбників та взяли у полон вагнерівця.
Українські військовослужбовці звернули увагу на екіпірування ворога.
У солдата «другої армії світу» був лише розвантажувальний жилет, чотири магазини до автомата, граната, бинт та гумовий джгут.
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