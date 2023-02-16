Жилет, чотири магазини, граната, бинт та гумовий джгут - прикордонники показали амунцію полоненого "вагнерівця"

https://racurs.ua/ua/n180003-jylet-chotyry-magazyny-granata-bynt-ta-gumovyy-djgut-prykordonnyky-pokazaly-amunciu.html

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Українські прикордонники захопили опорний пункт російських окупантів під Бахмутом.

У ближньому бою під Бахмутом наші захисники здійснили наліт, зламали спротив ворожих сил, знищили п’ятьох загарбників та взяли у полон вагнерівця.

Українські військовослужбовці звернули увагу на екіпірування ворога.

У солдата «другої армії світу» був лише розвантажувальний жилет, чотири магазини до автомата, граната, бинт та гумовий джгут.