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Жилет, чотири магазини, граната, бинт та гумовий джгут - прикордонники показали амунцію полоненого "вагнерівця"

Жилет, чотири магазини, граната, бинт та гумовий джгут — прикордонники показали амуніцію полоненого «вагнерівця» (ВІДЕО)

16 лют 2023, 13:36
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Українські прикордонники захопили опорний пункт російських окупантів під Бахмутом.





У ближньому бою під Бахмутом наші захисники здійснили наліт, зламали спротив ворожих сил, знищили п’ятьох загарбників та взяли у полон вагнерівця.

Українські військовослужбовці звернули увагу на екіпірування ворога.

У солдата «другої армії світу» був лише розвантажувальний жилет, чотири магазини до автомата, граната, бинт та гумовий джгут.

Джерело: Ракурс


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