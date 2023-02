Месяц в подвале школы - TIME рассказал историю 370 пленных селян Черниговщины

Британський журнал Time присвятив обкладинку та новий номер мешканцям села Ягідне, яких російські військові тримали у підвалі місцевої школи майже місяць під час окупації Чернігівської області України.

На обкладинці видання — фотографія місцевої мешканки Ольги Міняйло, зроблена 31 березня, — в останні години, які мешканці села провели у підвалі.

Для статті, присвяченої тому, що сталося в Ягідному, журналісти поговорили з мешканцями села. Вони розповіли, що війська рф увійшли до села 3 березня 2022 року — рівно через тиждень після повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Невдовзі всіх мешканців села відвели до підвалу місцевої школи, де вони пробули до 31 березня. Тих, хто відмовлявся виконувати вимоги військових або викликав підозру, за словами мешканців Ягідного, вбивали.

