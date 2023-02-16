Месяц в подвале школы - TIME рассказал историю 370 пленных селян Черниговщины

https://racurs.ua/n180005-mesyac-v-podvale-shkoly-time-rasskazal-istoriu-370-plennyh-selyan-chernigovschiny.html

Ракурс

Британський журнал Time присвятив обкладинку та новий номер мешканцям села Ягідне, яких російські військові тримали у підвалі місцевої школи майже місяць під час окупації Чернігівської області України.

На обкладинці видання — фотографія місцевої мешканки Ольги Міняйло, зроблена 31 березня, — в останні години, які мешканці села провели у підвалі.

Для статті, присвяченої тому, що сталося в Ягідному, журналісти поговорили з мешканцями села. Вони розповіли, що війська рф увійшли до села 3 березня 2022 року — рівно через тиждень після повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Невдовзі всіх мешканців села відвели до підвалу місцевої школи, де вони пробули до 31 березня. Тих, хто відмовлявся виконувати вимоги військових або викликав підозру, за словами мешканців Ягідного, вбивали.

Inside the basement where an entire Ukrainian village spent a harrowing month in captivity https://t.co/jGbQU3kr2qpic.twitter.com/K28ZWnqteU — TIME (@TIME) February 15, 2023

Загалом у підвалі площею 170 кв. м утримували 367 осіб різного віку, зокрема 70 дітей. Люди спали на підлозі, лавках та стільцях. Їх виводили до туалету лише вдень, уночі їм доводилося користуватися відрами. Військові, які облаштували у тій самій школі штаб, зрідка давали їм їжу, а воду мешканцям села доводилося добувати самостійно.

У підвалі було сиро та задушливо. 10 людей померли в ув’язненні через нестачу кисню, догляду та ліків. Російські військові, за словами мешканців села, не дозволяли поховати їхні тіла кілька днів. Жителі Ягідного порівнюють ув’язнення у підвалі з концтабором.

У червні Офіс генпрокуратури України повідомив про кримінальне провадження проти дев’яти російських військових із 55-ї окремої мотострілецької бригади, яких підозрюють у скоєнні злочинів у Ягідному. За даними прокуратури, окрім 10 загиблих у підвалі, ще 17 мешканців села було вбито під час окупації.