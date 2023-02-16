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Місяць у підвалі школи - ТIME розповів історію 370 полонених селян Чернігівщини

Місяць у підвалі школи — ТIME розповів історію 370 полонених селян Чернігівщини

16 лют 2023, 14:14
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Британський журнал Time присвятив обкладинку та новий номер мешканцям села Ягідне, яких російські військові тримали у підвалі місцевої школи майже місяць під час окупації Чернігівської області України.





На обкладинці видання — фотографія місцевої мешканки Ольги Міняйло, зроблена 31 березня, — в останні години, які мешканці села провели у підвалі.

Для статті, присвяченої тому, що сталося в Ягідному, журналісти поговорили з мешканцями села. Вони розповіли, що війська рф увійшли до села 3 березня 2022 року — рівно через тиждень після повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Невдовзі всіх мешканців села відвели до підвалу місцевої школи, де вони пробули до 31 березня. Тих, хто відмовлявся виконувати вимоги військових або викликав підозру, за словами мешканців Ягідного, вбивали.

Загалом у підвалі площею 170 кв. м утримували 367 осіб різного віку, зокрема 70 дітей. Люди спали на підлозі, лавках та стільцях. Їх виводили до туалету лише вдень, уночі їм доводилося користуватися відрами. Військові, які облаштували у тій самій школі штаб, зрідка давали їм їжу, а воду мешканцям села доводилося добувати самостійно.

У підвалі було сиро та задушливо. 10 людей померли в ув’язненні через нестачу кисню, догляду та ліків. Російські військові, за словами мешканців села, не дозволяли поховати їхні тіла кілька днів. Жителі Ягідного порівнюють ув’язнення у підвалі з концтабором.

У червні Офіс генпрокуратури України повідомив про кримінальне провадження проти дев’яти російських військових із 55-ї окремої мотострілецької бригади, яких підозрюють у скоєнні злочинів у Ягідному. За даними прокуратури, окрім 10 загиблих у підвалі, ще 17 мешканців села було вбито під час окупації.

Джерело: Ракурс


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