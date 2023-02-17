В Украине уже неделю отсутствует дефицит электроэнергии — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n180034-v-ukraine-uje-nedelu-otsutstvuet-deficit-elektroenergii-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні дефіцит потужності в енергосистемі відсутній упродовж всього робочого тижня і наразі не прогнозується.
Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття наявного споживання. Про це сьогодні, 17 лютого, повідомляє прес-служба «Укренерго».
Зазначається, що сьогодні в Україні споживання перебуває на рівні робочого дня, але дещо нижче, ніж вчора, 16 лютого.
Працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Переважно у денні години активно працюють електростанції з відновлюваних джерел енергії. Імпорт електроенергії незначний в результаті стабілізації електропостачання в країні, — наголошують у компанії.
В «Укренерго» зазначають, що ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились, проте при зростанні споживання можливе застосування відключень.
В Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є мережеві обмеження. Через збільшення активності бізнесу, споживання Одеси зростає. Для уникнення перевантаження обладнання застосовуються графіки погодинних відключень, — наголошують в «Укренерго». — Зазначимо, що через мережеві обмеження вчора споживання обмежувалось у м. Києві, Київській та Житомирській областях.