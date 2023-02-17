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В Украине налаживается ситуация с электроэнергией, фото: Drive2

В Украине уже неделю отсутствует дефицит электроэнергии — Укрэнерго

17 фев 2023, 12:03
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В Україні дефіцит потужності в енергосистемі відсутній упродовж всього робочого тижня і наразі не прогнозується.





Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття наявного споживання. Про це сьогодні, 17 лютого, повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що сьогодні в Україні споживання перебуває на рівні робочого дня, але дещо нижче, ніж вчора, 16 лютого.

Працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Переважно у денні години активно працюють електростанції з відновлюваних джерел енергії. Імпорт електроенергії незначний в результаті стабілізації електропостачання в країні, — наголошують у компанії.

В «Укренерго» зазначають, що ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились, проте при зростанні споживання можливе застосування відключень.

В Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є мережеві обмеження. Через збільшення активності бізнесу, споживання Одеси зростає. Для уникнення перевантаження обладнання застосовуються графіки погодинних відключень, — наголошують в «Укренерго». — Зазначимо, що через мережеві обмеження вчора споживання обмежувалось у м. Києві, Київській та Житомирській областях.

Источник: Ракурс


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