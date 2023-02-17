В Україні налагоджується ситуація з електроенергією, фото: Drive2

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В Україні дефіцит потужності в енергосистемі відсутній упродовж всього робочого тижня і наразі не прогнозується.

Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття наявного споживання. Про це сьогодні, 17 лютого, повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що сьогодні в Україні споживання перебуває на рівні робочого дня, але дещо нижче, ніж вчора, 16 лютого.

Працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Переважно у денні години активно працюють електростанції з відновлюваних джерел енергії. Імпорт електроенергії незначний в результаті стабілізації електропостачання в країні, — наголошують у компанії.

В «Укренерго» зазначають, що ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились, проте при зростанні споживання можливе застосування відключень.