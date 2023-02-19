В энергосети Украины отсутствует дефицит электроэнергии, фото: ComNews

https://racurs.ua/n180092-potreblenie-elektroenergii-samoe-nizkoe-za-vsu-nedelu-ukrenergo.html

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В енергомережі України сьогодні, 19 лютого, вранці споживання електроенергії найнижче за весь тиждень, що є характерним для неділі.

Зростання споживання прогнозується сьогодні ввечері та на ранок завтрашнього дня, 20 лютого. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зараз для енергосистеми є надзвичайно важливим уникати як пікових навантажень, так і провалів у споживанні. Просимо розподіляти користування енергоємними приладами впродовж доби, — наголошують у компанії.

Зазначається, що ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту в потужності в енергосистемі, проте в разі зміни ситуації та при зростанні споживання можливе застосування відключень.

Завтра, 20 лютого, також будуть продовжені заміри фактичного споживання.