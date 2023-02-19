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Ракурс
В енергомережі України відсутній дефіцит електроенергії, фото: ComNews

Споживання електроенергії найнижче за весь тиждень — Укренерго

19 лют 2023, 11:02
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В енергомережі України сьогодні, 19 лютого, вранці споживання електроенергії найнижче за весь тиждень, що є характерним для неділі.





Зростання споживання прогнозується сьогодні ввечері та на ранок завтрашнього дня, 20 лютого. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зараз для енергосистеми є надзвичайно важливим уникати як пікових навантажень, так і провалів у споживанні. Просимо розподіляти користування енергоємними приладами впродовж доби, — наголошують у компанії.

Зазначається, що ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту в потужності в енергосистемі, проте в разі зміни ситуації та при зростанні споживання можливе застосування відключень.

Завтра, 20 лютого, також будуть продовжені заміри фактичного споживання.

Відключення за графіком все ще вимушено застосовуються через мережеві обмеження в Одесі та Одеському районі. Також погодинні відключення можливі в окремих районах Києва та Київської області у зв’язку з проведенням обленерго ремонтних робіт, — наголошують в «Укренерго».

Джерело: Ракурс


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