В Донецке загорелось здание прокуратуры. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n180103-v-donecke-prilety-zagorelos-zdanie-prokuratury-i-kazarmy-okkupantov.html

Ракурс

Вибухи в окупованому Донецьку прогриміли у неділю, 19 лютого.

Внаслідок «прильотів» було пошкоджено місцеву прокуратуру та гуртожиток, який російські військові використовували як казарму. Виникла пожежа. Про це радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

Вчора смакувати запуски «Калібрів» по мирних містах України, а вже за 15 годин скиглити, що раптом якась «бавовна» завітала в російську казарму в центрі Донецька, — йдеться у повідомленні.

А у соціальних мережах вже публікують відео із влучанням, як зазначається, у будівлю прокуратури. На кадрах видно, які стовпи диму підіймаються на даху.

Нагадаємо, 11 лютого в окупованому Донецьку вже гриміли вибухи. Після обстрілу в Петровському районі здійнялась сильна пожежа, були чути звуки детонації. Виявилося, що було влучання у склад боєприпасів.