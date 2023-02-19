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Ракурс
В Донецьку загорілася будівля прокуратури. Фото: slovoidilo.ua

У Донецьку «прильоти» — загорілася будівля прокуратури та казарми окупантів

19 лют 2023, 16:50
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Вибухи в окупованому Донецьку прогриміли у неділю, 19 лютого.





Внаслідок «прильотів» було пошкоджено місцеву прокуратуру та гуртожиток, який російські військові використовували як казарму. Виникла пожежа. Про це радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

Вчора смакувати запуски «Калібрів» по мирних містах України, а вже за 15 годин скиглити, що раптом якась «бавовна» завітала в російську казарму в центрі Донецька, — йдеться у повідомленні.

А у соціальних мережах вже публікують відео із влучанням, як зазначається, у будівлю прокуратури. На кадрах видно, які стовпи диму підіймаються на даху.

Нагадаємо, 11 лютого в окупованому Донецьку вже гриміли вибухи. Після обстрілу в Петровському районі здійнялась сильна пожежа, були чути звуки детонації. Виявилося, що було влучання у склад боєприпасів.

Джерело: Ракурс


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