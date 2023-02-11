Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Скріншот з відео

Вибухи прогриміли в окупованому Донецьку (ВІДЕО)

11 лют 2023, 17:47
999

Вибухи та пожежа сталися в окупованому російськими військами Донецьку у суботу, 11 лютого.





Після обстрілу в обласному центрі здійнялась сильна пожежа, чути звуки детонації. Все це відбувається у Петровському районі. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У соцмережах публікують відео. На одному з них чути звуки, схожі на детонацію боєприпасів.

Telegram-канал «Оперативний» ЗСУ повідомив про влучання у склад з боєкомплектом.

Нагадаємо, ввечері 10 лютого жителі Мелітополя почали повідомляти про серію вибухів, що прогриміли в безпосередній близькості від міста. Вибухи були настільки потужними, що у мешканців навколишніх населених пунктів тремтіли вікна і стіни, сипалася штукатурка і відчинялися двері.

Вже 11 лютого українська влада повідомила, що були прильоти на території промислового підприємства в Мелітополі, де окупанти зберігали техніку. А у селі Мирне Мелітопольського району було попадання у місце розташування росіян. Також вибухи чули в одному з сіл Токмацького району, яке ворог обрав для проживання.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів