Вибухів прогриміли в окупованому Мелітополі. Фото:

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Вибухи в окупованому Мелітополі Запорізької області, які прогриміли ввечері 10 лютого, призвела до військових втрат росії.

Зокрема, вибухи пролунали на території промислового підприємства, де окупанти зберігали техніку. А у селі Мирне Мелітопольського району відбувся «приліт» у місце розташування росіян. Також вибухи чули в одному з сіл Токмацького району, яке ворог обрав для проживання. Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров 11 лютого повідомив у Telegram.

За його словами, російські солдати продовжують використовувати мирне населення як щит і встановлюють військову техніку прямо посеред міста.

На жаль, рашисти використовують найогиднішу тактику: ховатися за спинами мирних мешканців — розставляють свою техніку і ППО посеред житлових кварталів, — написав чиновник.

Нагадаємо, ввечері 10 лютого жителі Мелітополя почали повідомляти про серію вибухів, що прогриміли в безпосередній близькості від міста. Вибухи були настільки потужними, що у мешканців навколишніх населених пунктів тремтіли вікна і стіни, сипалася штукатурка і відчинялися двері.