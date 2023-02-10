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У Мелітополі пролунали потужні вибухи, фото: Запорізька ОВА

Потужні вибухи пролунали в окупованому Мелітополі (ВІДЕО)

10 лют 2023, 22:51
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У Мелітополі, тимчасово окупованому російськими загарбниками місті Запорізької області, сьогодні, 10 лютого, ввечері пролунали потужні вибухи.





Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Іван Федоров.

Мелітополь здригається від міцних вибухів, — зазначив він. — Потужність прильотів така, що вікна ходять ходуном.

За інформацією видання РІА «Мелітополь», близько 19.00 жителі Мелітополя почали повідомляти про серію вибухів, що прогриміли в безпосередній близькості від міста. Вибухи були настільки потужними, що у мешканців навколишніх населених пунктів тремтіли вікна і стіни, сипалася штукатурка і відчинялися двері.

У соцмережах з’явилася інформація, що відбувається масовий обстріл військових об'єктів окупантів у Мелітополі.

Зазначається, що окупанти цього разу не стали розповідати про нібито «вдалу роботу ППО», а також визнали, що в місті лунають вибухи.

У Мелітополі пролунали потужні вибухи, фото: РІА «Мелітополь»

Джерело: Іван Федоров, РІА «Мелітополь»


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