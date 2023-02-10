У Мелітополі пролунали потужні вибухи, фото: Запорізька ОВА

https://racurs.ua/ua/n179812-potujni-vybuhy-prolunaly-v-okupovanomu-melitopoli-video.html

Ракурс

У Мелітополі, тимчасово окупованому російськими загарбниками місті Запорізької області, сьогодні, 10 лютого, ввечері пролунали потужні вибухи.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Іван Федоров.

Мелітополь здригається від міцних вибухів, — зазначив він. — Потужність прильотів така, що вікна ходять ходуном.

За інформацією видання РІА «Мелітополь», близько 19.00 жителі Мелітополя почали повідомляти про серію вибухів, що прогриміли в безпосередній близькості від міста. Вибухи були настільки потужними, що у мешканців навколишніх населених пунктів тремтіли вікна і стіни, сипалася штукатурка і відчинялися двері.

У соцмережах з’явилася інформація, що відбувається масовий обстріл військових об'єктів окупантів у Мелітополі.

Зазначається, що окупанти цього разу не стали розповідати про нібито «вдалу роботу ППО», а також визнали, що в місті лунають вибухи.

Джерело: Іван Федоров, РІА «Мелітополь»