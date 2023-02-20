Рашисты за сутки 75 раз обстреляли Херсонщину, трое погибших

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Рашисты продолжают обстреливать Херсонщину, фото: «ВПК.name»
Рашисты за сутки 75 раз обстреляли Херсонщину, трое погибшихhttps://racurs.ua/n180121-rashisty-za-sutki-75-raz-obstrelyali-hersonschinu-troe-pogibshih.htmlРакурс
Російські загарбники за минулу добу, 19 лютого, 75 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини.
Рашисти гатили з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА. Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.
Сам Херсон російська армія обстріляла дев’ять разів, ворожі снаряди поцілили в житлові будинки.
В результаті російських обстрілів минулої доби на Херсонщині загинули троє людей, ще восьмеро дістали поранення різного ступеня тяжкості. Серед поранених троє дітей: хлопчики віком вісім та 13 років, а також 10-річна дівчинка.
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