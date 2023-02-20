Рашисти за добу 75 разів обстріляли Херсонщину, троє загиблих

Рашисти продовжують обстрілювати Херсонщину, фото: «ВПК.name»

https://racurs.ua/ua/n180121-rashysty-za-dobu-75-raziv-obstrilyaly-hersonschynu-troie-zagyblyh.html

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Російські загарбники за минулу добу, 19 лютого, 75 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини.

Рашисти гатили з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА. Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Сам Херсон російська армія обстріляла дев’ять разів, ворожі снаряди поцілили в житлові будинки.

В результаті російських обстрілів минулої доби на Херсонщині загинули троє людей, ще восьмеро дістали поранення різного ступеня тяжкості. Серед поранених троє дітей: хлопчики віком вісім та 13 років, а також 10-річна дівчинка.