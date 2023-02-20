Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти продовжують обстрілювати Херсонщину, фото: «ВПК.name»

Рашисти за добу 75 разів обстріляли Херсонщину, троє загиблих

20 лют 2023, 10:40
999

Російські загарбники за минулу добу, 19 лютого, 75 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини.





Рашисти гатили з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА. Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Сам Херсон російська армія обстріляла дев’ять разів, ворожі снаряди поцілили в житлові будинки.

В результаті російських обстрілів минулої доби на Херсонщині загинули троє людей, ще восьмеро дістали поранення різного ступеня тяжкості. Серед поранених троє дітей: хлопчики віком вісім та 13 років, а також 10-річна дівчинка.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів