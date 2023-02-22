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Ракурс
Летучие мыши в Днепре, фото: ГСЧС

140 летучих мышей спасли с балкона в Днепре (ФОТО)

22 фев 2023, 12:12
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У Дніпрі рятувальники вилучили 140 кажанів з балкону квартири, розташованої у багатоповерхівці на вулиці Велика Діївська Новокодацького району.





Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що власник квартири заздалегідь викликав будівельну бригаду, яка виконала демонтаж підвісної стелі та гіпсокартонних стін лоджії. Співробітники ДСНС, які прибули за викликом, виявили в приміщенні під утеплювачем цілу зграю кажанів.

Загалом, фахівці відловили 140 кажанів. Їх помістили до картонної коробки з отворами та передали волонтерам, — вказано в повідомленні.

Кажани у Дніпрі, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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