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Летучие мыши в Днепре, фото: ГСЧС
140 летучих мышей спасли с балкона в Днепре (ФОТО)https://racurs.ua/n180201-140-letuchih-myshey-spasli-s-balkona-v-dnepre-foto.htmlРакурс
У Дніпрі рятувальники вилучили 140 кажанів з балкону квартири, розташованої у багатоповерхівці на вулиці Велика Діївська Новокодацького району.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що власник квартири заздалегідь викликав будівельну бригаду, яка виконала демонтаж підвісної стелі та гіпсокартонних стін лоджії. Співробітники ДСНС, які прибули за викликом, виявили в приміщенні під утеплювачем цілу зграю кажанів.
Загалом, фахівці відловили 140 кажанів. Їх помістили до картонної коробки з отворами та передали волонтерам, — вказано в повідомленні.
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