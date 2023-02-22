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Кажани у Дніпрі, фото: ДСНС
140 кажанів врятували з балкону у Дніпрі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n180201-140-kajaniv-vryatuvaly-z-balkonu-u-dnipri-foto.htmlРакурс
У Дніпрі рятувальники вилучили 140 кажанів з балкону квартири, розташованої у багатоповерхівці на вулиці Велика Діївська Новокодацького району.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що власник квартири заздалегідь викликав будівельну бригаду, яка виконала демонтаж підвісної стелі та гіпсокартонних стін лоджії. Співробітники ДСНС, які прибули за викликом, виявили в приміщенні під утеплювачем цілу зграю кажанів.
Загалом, фахівці відловили 140 кажанів. Їх помістили до картонної коробки з отворами та передали волонтерам, — вказано в повідомленні.
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