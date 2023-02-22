Новое наступление россии началось на 4-5 направлениях. Фото: stopcor.org

https://racurs.ua/n180210-novoe-nastuplenie-rossii-nachalos-na-4-5-napravleniyah-gur.html

Ракурс

Новий наступ російської федерації в Україні розпочався на початку лютого.

Зараз існує мінімум 4−5 напрямків, де почалися активні бойові дії. Зараз основними цілями окупантів є Куп’янськ Харківської області, Лиман, Бахмут, Мар’їнка, Авдіївка та Вугледар Донецької області. Попри напружені бої на цих ділянках фронту, успіхи армії рф незначні і свідчать про виснаженість її сил. Про це представник Головного розвідувального управління Міноборони Вадим Скібіцький заявив у коментарі агенції Associated Press, повідомляє ГУР у Telegram.

У розвідці вважають, що зараз від ворога можна очікувати всього, що завгодно — і ракетних ударів, і інших провокаційних дій. Однак Сили оборони готові до такого розвитку події. Крім того, дуже велике значення матиме те, як пройдуть наступні місяці.

Скібіцький наголосив, що російський диктатор володимир путін хоче зберегти режим, своє життя, свою владу і владу тих людей, які його оточують.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що новий наступ росіян немає жодних ознак того, що окупанти покращили свою тактику «м'ясорубки». Загарбники під час нового наступу просуваються на метри, а не на кілометри.